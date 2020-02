Le Mont-Saint-Michel, un cadre idéal pour élever les agneaux de prés salés

Le Mont-Saint-Michel est un endroit indispensable pour les éleveurs d'agneaux de prés salés. Sur ses milliers d'hectares de pâturages, la marée vient y déposer des sels minéraux chaque nuit. Des herbes spécifiques y poussent également et les bêtes en raffolent. Ce sont des plantes propres au label à l'Appellation d'origine protégée et qui vont faire la qualité de la viande.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 11/02/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 11 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.