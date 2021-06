Le mystère de la fosse Dionne à Tonnerre

Aujourd'hui, la plongée est plus sûre et tout est filmé. La Fosse Dionne livre au fur et à mesure tous ses secrets, même les plus petits comme les objets retrouvés. Pour le moment, Pierre-Eric a exploré plus de 350 mètres de galerie souterraine, jusqu'à une profondeur de 80 mètres. Jamais personne n'était allée aussi loin, pourtant, la fosse garde encore le secret de ses origines.