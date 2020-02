Le neufchâtel, un fromage de plus de six siècles qui a du cœur

Dans la ferme de Florence et Philippe à Neufchâtel-en-Bray (Seine-Maritime), le neufchâtel, un petit fromage en forme de cœur, est à l'honneur. Le lait de leurs 45 vaches assure de quoi fabriquer 400 pièces par jour. Toute la transformation est faite à l'ancienne : égouttage à la toile de lin, pressage aux poids et moulage à la main. Sa forme en cœur est un héritage issu de la Guerre de Cent Ans. Les fermières normandes les offraient aux soldats anglais dont elles étaient amoureuses.



