Le Noël provençal et sa célèbre descente des Bergers

A Allauch, la veillée de Noël est une fête reconstituée où l'histoire de la Nativité est reprise en langue provençale avec les santons et leurs fameux costumes. Sur les collines, l'ange Gabriel annonce la naissance de Jésus aux Bergers. Ces derniers entament ensuite leur descente pour répandre la nouvelle aux villageois, devant le regard impressionné du public. Le défilé se termine au centre du village, dans l'église, pour la messe de minuit, où les chants résonnent pour célébrer Noël.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 25/12/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 25 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.