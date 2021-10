Le nombre de permis de chasse explose en Meurthe-et-Moselle

La fédération de Meurthe-et-Moselle a même lancé une opération de séduction. Résultat : inscription complète jusqu'en 2022, avec des profils d'élèves plus variés. Le nombre de femmes, par exemple, augmente timidement. Parmi elle, Martine tente l'expérience. "C'est pour pouvoir aller dans la nature. Je vais essayer et on verra bien", confie-t-elle. "On voit de plus en plus un phénomène non-générationnel, donc, on a des personnes qui ont entendu parler de la chasse par les réseaux sociaux et les médias", explique Fabien Dasque, responsable au service technique de la FDC 54. En Meurthe-et-Moselle, le permis de chasse a augmenté de 75% cette année.