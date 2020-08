Le pan bagnat, une spécialité de Nice

Sur le port de Nice, si vous demandez un sandwich saveur Côte d'Azur, vous aurez de grandes chances que l'on vous serve du pan bagnat. Dans la ville, cette spécialité culinaire est sacrée, au point que l'on ne badine pas avec les ingrédients. Ce sandwich est composé d'un pain rond dans lequel on retrouve de la salade, de la tomate, du thon et un généreux filet d'huile d'olive. Les Niçois s'accordent à dire qu'au-delà de ces ingrédients, on ne parle plus de pan bagnat.