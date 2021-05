Le parc Barbieu à Roubaix, l’un des plus beaux jardins publics de l'Hexagone

La variété des arbres est une autre beauté du parc. Devenus au fil du temps comme des œuvres d'art, les arbres sont protégés et bichonnés. Les plus anciens sont d'ailleurs de vrais patrimoines du parc dont il faut prendre soin. Aujourd'hui, l'entretien est plus écologique. On laisse notamment pousser les herbes sur le bord de l'eau. À Roubais, qui fut longtemps capitale du textile, on s'occupe de Barbieu comme on le ferait d'un modèle de haute-couture.