Le parc floral de Keukenhof, un coin de paradis néerlandais

Si on vous dit qu'on a peut-être retrouvé un paradis perdu au nord des Pays-Bas, vous n'êtes pas obligés de nous croire sauf en voyant ces images. Keukenhof, un mot suffit pour vous transporter ailleurs. C'est actuellement le nom du plus grand parc floral dans le monde. Ici, les fleurs ne se contentent pas seulement de pousser et de fleurir, ce qui est déjà miraculeux. Elles deviennent aussi rivière coulant paisiblement vers le lac, ou arabesque aux pieds des arbres. Partout où le regard se pose, on est comme enivré par tant de couleurs et de beauté.