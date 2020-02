Le patrimoine de l'Auvergne (2/4) : des passionnés restaurent les pigeonniers en péril dans l'Allier

Véritable passionné du patrimoine, Stéphane Larzat rénove depuis 20 ans les pigeonniers en péril de l'Allier. Plus qu'un passe-temps, ces bâtisses d'exception font sa fierté. Leur restauration se fait généralement en été et peut être parfois très exigeante, voire difficile. Mais le défi n'est jamais assez dur si l'enjeu est de transmettre cet héritage à la génération future.



