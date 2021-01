Le paysage à couper le souffle des aiguilles de Bavella en Corse

Entre 1 300 et 1 800 mètres d'altitude, le vent balaye le brouillard. Même si le soleil et les sommets jouent à cache-cache, le plaisir est intense. Les balades en raquettes durent en principe une journée. Mais avec son groupe, Christophe a décidé de dormir au Refuge de Paliri.

Les refuges sont ouverts par le parc et ils amènent le bois et le gaz. La seule obligation pour les randonneurs, c'est de partir en laissant l'endroit plus propre qu'il l'était. Le feu allumé, seule la lune à l'extérieur accompagnera la nuit des randonneurs. Dès la première lumière du jour, la marche reprendra en direction des cimes et de la forêt sous les aiguilles de Bavella.