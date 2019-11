Le pied de cochon, une spécialité incontournable à Sainte-Menehould

À Sainte-Menehould, l'histoire du pied de cochon remonte en 1730 dans une auberge de la ville. Il serait né d'une erreur d'un marmiton. Pendant la foire de la Saint-Martin, ce plat est incontournable pour plusieurs milliers de visiteurs venus de toute la Champagne. Le pied de cochon est cuit pendant 24 heures avec un assaisonnement composé d'une quinzaine d'épices. Accompagné de choux et de pomme de terre, il se mange tout entier.



