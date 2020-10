Le poiré, une boisson qui n’a rien à envier au cidre

Le poiré est une boisson similaire au cidre, mais issue des poires. Chez la famille Fourmond à Domfront, sa production commence au pied des poiriers centenaires pour ramasser les fruits. Les poires sont à maturité quand elles tombent et c'est à ce moment-là qu'elles sont bonnes pour concocter cette boisson typiquement normande. On utilise une variété nommée "plant de blanc" au goût très fort.



Arrivé à la ferme, il est temps de trier les poires même si elles sont très petites. Ces producteurs travaillent encore avec une vieille presse à paquet pour écraser les fruits et recueillir leur précieux jus. Après avoir passé six mois en cuve, le poiré peut être mis en bouteille et devient alors un condensé pétillant. Peu alcoolisé et plus élégant que le cidre, il se prend en apéritif ou avec un dessert. Les amateurs devront patienter jusqu'au printemps prochain pour apprécier les saveurs de la cuvée 2020.