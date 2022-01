Le Pont Valentré, emblème médiéval de Cahors

Le pont a déjà subi une transformation au XIXe siècle. À cette époque, le pont va être surélevé pour pouvoir distribuer l'eau potable de la ville. Un siècle et demi plus tard, de nouvelles restaurations s'imposent. Une intervention en urgence a été faite en février dernier pour sauver la tour. Dix ans de travaux et cinq millions d'euros devraient mettre à l'abri le pont Valentré de l'usure du temps et ainsi lui permettre de traverser encore quelques siècles.