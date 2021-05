Ça passe ou ça casse : le portique de ce pont de Valenciennes ne compte plus les accidents

Si vous êtes en camion ou camionnette et que vous devez passer à Valenciennes, attention au pont Villars ! Fragilisé par un incendie en 2017, l'édifice n’est plus accessible aux véhicules de plus de 1,90 mètre. Mais le portique chargé de faire respecter cette limite, qu'aucun panneau n'indique en amont, n'en finit plus d'être malmené depuis 4 ans : de nombreux conducteurs de camionnettes et camions étourdis ou trop pressés s'y encastrent. Même un fourgon de police n'y a pas échappé, comme le montrent les images du reportage de TF1 en tête de cet article.