Le pot-au-feu, un plat familial par excellence

Un pot-au-feu s'impose quand l'hiver arrive. Au marché de Sainte-Maure-de-Touraine, les clients ont commencé à s'y mettre. Pour bien préparer ce plat national, des légumes de saison et de la viande sont nécessaires. Le tout, accompagné d'un bouillon savoureux. Pour le réussir, l'élément-clé est la viande. Un mélange de morceaux de gras, maigre et gélatineux est de mise. En ce qui concerne le coût, on peut débourser entre 15 à 20 euros de viande pour six personnes.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 08/11/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 8 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.