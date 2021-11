Le premier grand marché de Noël ouvre à Metz

Les odeurs du vin chaud embaument déjà l'air du marché de Noël. À Metz (Moselle), les exposants ont ouvert leurs chalets ce vendredi matin et les visiteurs n'ont qu'un mot à la bouche : "Le bonheur". En raison du contexte sanitaire, il y a un an, le marché de Noël avait été annulé ici. Cette année, les festivités sont de retour. "C'est un peu le début des regroupements familiaux, on va dire, et des retrouvailles entre tous", lance un passant. "C'est une ambiance festive et on a besoin de ça", rajoute une autre.