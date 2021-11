Le Queyras sous la neige

C'est un paysage d'hiver que les Queyrassins connaissent très bien, mais qu'ils n'avaient pas vu depuis plusieurs mois. Sous le soleil ce mardi matin, les villages de Molines et ses hameaux se réveillent avec une belle couche de poudreuse. Il est tombé ici presque 40 cm de neige. "C'est que du bonheur !", se réjouit une habitante. "C'est génial ! Et puis, on a beau être habitué, on adore", rajoute une autre.