Le ravitaillement du GR20 à dos d'hommes

En Corse, les refuges d'altitude préparent le retour des randonneurs. Comme à chaque saison, plusieurs tonnes de matériels sont acheminées sur les quatorze refuges du GR20. De celui de l'Onda jusqu'au refuge de Petra Piana, un hélicoptère réalise plus d'une dizaine de rotations avec du gaz, du matériel technique et des produits de première nécessité. Cette année, l'hébergement sous une tente individuelle sera privilégié.



