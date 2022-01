Le recensement 2022, c’est parti !

C'est le jour J pour Paulette et Helen. Ces deux habitantes de Couesmes-Vaucé sont en charge du recensement dans la commune et elles sont très bien accueillies. Toute la journée, elles vont parcourir les rues pour distribuer les enveloppes avec toutes les informations utiles. C'est l'occasion de rencontrer les nouveaux arrivants, comme Maude et ses enfants. Ce jeudi matin, certaines portes sont restées closes, et il faudra revenir car le recensement est obligatoire.