"Le relationnel, c’est hyper important" : cet opérateur internet sillonne les villages en camion

Pour ce service, certains habitants et commerçants regrettent de ne plus avoir leur conseiller de proximité. "C’est toujours important d’avoir quelqu’un à qui parler malgré tout parce qu’internet, c’est bien mais c’est vrai que d’avoir le relationnel, c’est hyper important", souligne la bouchère. Autre problème, certaines personnes âgées dans le village n’ont pas Internet et se déplacer à 18 kilomètres n’est pas toujours simple.

Le maire de Moulins-la-Marche déplore la fermeture de la banque. "La banque nous a annoncé la fermeture des bureaux. Un mois après, ils quittaient les lieux en emportant le distributeur automatique, ce qui a été assez brutal pour les habitants et les usagers de la banque", affirme-t-il. Il se sent même délaissé. "L’agence n’était pas ouverte tous les jours mais pour l’usage des habitants, c’était largement fonctionnel et suffisant", poursuit-il.

Aujourd’hui, le camion s’est rendu sur la place de Parigné-l’Evêque. Les clients l’attendaient avec impatience. "Je suis régulièrement coupée d’Internet. Donc je me suis dit ‘ou ça passe ou ça casse, je me fâche ou j’obtiens des résultats’", explique une cliente. L’initiative est très bien accueillie. Les gens préfèrent avoir affaire aux techniciens directement plutôt que par téléphone. "Je trouve que c’est très bien qu’on vienne nous expliquer très clairement et très précisément les choses", se réjouit une cliente. "On a les réponses plus vite, plus sûres. On a encore un petit penchant pour le côté humain plutôt que l’ordinateur", sourit une autre. L’opérateur possède deux camions comme celui-ci dans le département. Il affirme vouloir rester à moins de 30 minutes de chaque habitant.