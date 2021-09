Le retour des embouteillages à Toulouse

Avec la rentrée et la fin du télétravail, les embouteillages sont au rendez-vous si vous roulez en ville. Comment réagissent les automobilistes à Toulouse ?

Que faites-vous dans les embouteillages ? Certains téléphonent, tandis que d'autres font le ménage ou passent le temps en écoutant de la musique. Ce lundi matin à 9h30, le périphérique toulousain était saturé depuis au moins deux heures. Pas de doute, c'est la rentrée. "On a 30 minutes de retard et on se demande si on va aller à notre rendez-vous ou l'annuler", explique un automobiliste.

Le matin et le soir, plus de 10 000 véhicules empruntent chaque heure la rocade toulousaine. Avec un tel trafic, il suffit d'un accrochage pour provoquer des ralentissements. "On dépasse ce matin rarement les 20 km/h. L'avantage, c'est qu'à cette allure, on a peu de risque de se faire verbaliser pour excès de vitesse", lance Pascal Michel.

Au PC sécurité, tour de contrôle de la rocade, on gère les interventions et on régule la circulation. Ce lundi matin, les retards étaient importants. Après un an et demi de confinement et de télétravail, les gens ont retrouvé le chemin du bureau. Toulouse est victime de sa popularité. Chaque année, la ville attire 15 000 nouveaux habitants.

