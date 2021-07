Le scolyte ravage les forêts dans les Vosges

La machine de bucheronnage coupe et débite les épicéas sans faire de tri. Il faut en effet évacuer au plus vite les arbres totalement asséchés, mais également ceux qui sont encore verts, déjà colonisés par les scolytes.

En trois semaines, l'épicéa est asséché et les scolytes vont coloniser d'autres arbres beaucoup plus vite que par le passé, en raison du réchauffement climatique qui accélère leur reproduction. Il faut donc multiplier les chantiers d'abattage, même en altitude, comme ici dans les Vosges.

Il y a tellement d'épicéas coupés depuis trois ans qu'il a fallu relancer le transport par train. Quatre convois partent chaque semaine de l'est de l'Hexagone, mais la mauvaise qualité et la quantité de bois permettent juste de payer l'exploitation. La difficulté pour les propriétaires forestiers comme Alain Jacquet, c'est qu'il faut aussi reboiser. Et ce, avec des essences plus méditerranéennes comme le mélèze ou le pin de Corse, en espérant qu'ils ne subiront pas le même sort que les épicéas dans 40 ou 50 ans.