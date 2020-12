Le Sentier des Lanternes continue d'illuminer Metz

La lumière comme un cadeau et l'impression d'en découvrir plus à chaque pas. A Metz (Moselle), le Sentier des Lanternes est une tradition pour de nombreux visiteurs, petits et grands. Pour sa neuvième édition, cette animation a déménagé dans un jardin plus grand, avec près de 500 lanternes. Stella, quatre ans, elle, est captivée par les lutins. Cette année, les visiteurs ont pu découvrir de nombreuses nouveautés.