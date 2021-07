Le soleil revient enfin dans le Pays basque

À 10h ce vendredi, il faisait 20 °C dans l'air et autant dans l'eau. Monique n'a pas hésité à venir profiter de la plage de Socoa. "C'est le temps idéal pour aller se promener dans la mer et marcher", affirme-t-elle. De quoi retrouver le sourire après des jours de pluie sur la côte basque.

C'est un début d'été jusque-là maussade dont se seraient passés Loïc et Baptiste, en vacances chez leurs grands-parents. "On s'est occupés comme on le pouvait. On est restés à la maison la plupart du temps", lance l'un d'eux. Fini donc les jeux en intérieur. Au programme ce vendredi : piscine, plage et château de sable. C'est un soulagement pour une responsable de club de plage.