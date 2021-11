Le spectacle de l'abrivado des plages au Grau-du-Roi

Et si on jouait à se faire peur en se laissant frôler par les chevaux de Camargue et les taureaux. Ici, les frissons sont renouvelés au passage de chaque manade. Elles sont dix à s'élancer l'une après l'autre sur deux kilomètres et demi de plage dans un décor de rêve, avec le soleil et la mer en toile de fond.