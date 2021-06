Le spectacle des champs de lavande en fleur dans les Alpes-de-Haute-Provence

Richard Gradian, lui aussi, s’improvise parfois photographe. Comme ses grands-parents et ses parents avant lui, il a passé la majeure partie de sa vie à faire pousser lavandes et lavandins sur le plateau de Valensole, sans jamais se lasser.

Dans le village de Valensole, la lavande se décline de mille façons : en savon, en sachet, en bonbon, en glace et en huile essentielle aux multiples vertus. Ces jours-ci, l'essence des lavandins monte de la tige vers la fleur. C’est seulement quand la concentration sera la plus forte, dans dix jours environ, que les lavandiculteurs pourront récolter. Et ce spectacle là, il ne faut pas non plus le rater.