Le spectacle des grandes marées en Normandie

Il faisait huit degrés ce lundi matin. Observer les grandes marées se mérite. Un peu plus loin sur la côte, Marie-Claude n'a pas le choix. Pendant sa tournée, elle reste prudente. "Quand il y a les grandes marrées, ça déborde. Je rentrais là, et la vague est venue jusqu'à la porte, et j'avais les pieds trempés", s'écrie-t-elle. La mer est agitée et les vagues submergent même certaines routes du littoral. À l'abri, les habitués sont aux premières loges pour regarder le spectacle et cela fait du bien au moral. Il faut rester prudent, car la mer peut surprendre même les connaisseurs. Sur leur terrasse, Isabelle et Luc n'ont pas pris de risques.