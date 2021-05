Le spectacle des Régates Napoléon en Corse

Il y a des images dont on ne se lasse jamais : celles des voiles, du bleu et du soleil dans l'une des plus grandes baies d'Europe. Pour les bateaux de tradition, Ajaccio est la première régate post-Covid autorisée en Méditerranée. "Les règles sanitaires sont protégées, les gens ont tous fait le test PCR. Tout est clean !", explique Thierry Leret, président du comité des courses de Régates Napoléon à Ajaccio. Au total, seulement cinq bateaux d'exception ont pris le large.

Sur le pont, si la compétition fait rage, le plaisir de se retrouver est plus fort que tout. Sous le vent, ces vieux gréements ont un charme unique. C'est le cas de Tuiga du Yacht Club de Monaco construit en 1909 et de Mister Fips qui allie tradition et modernité. Il n'y a pas seulement que les marins chevronnés qui apprécient. Les plus jeunes ont aussi été invités. L'occasion de transmettre un savoir-faire à la nouvelle génération. Jusqu'à la fin du week-end, les Régates Napoléon proposeront aux spectateurs et aux marins une aquarelle avec du bleu et des voiles.