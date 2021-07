Le spectacle des sculptures sur foin en Savoie

Imaginez un monde fait de paille et de foin où même la tour Eiffel trouve sa place. Dans cette galerie à ciel ouvert, douze structures toujours plus surprenantes et audacieuses ont été érigées. Rencontre avec ce vieil indien venu conquérir la montagne ou encore ce papillon de six mètres de haut aux ailes percées. "C'est magnifique, elles sont impressionnantes" ; "c'est vraiment la représentation de l'été et de la montagne. Je trouve ça formidable", lancent les visiteurs.