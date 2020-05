Le succès d'un commerce ambulant dans la Marne

Les producteurs et les commerçants ont permis aux habitants de bien vivre ces deux mois de confinement. Dans les campagnes, où les commerces se font rares, les épiceries ambulantes ont du succès. Une tendance qui pourrait se poursuivre surtout qu'il est conseillé aux personnes âgées de limiter leurs sorties. À Sainte-Menehould (Marne), les tournées des camions de Serge Weber sont plus longues et les clients plus nombreux. Un retour en grâce des circuits courts que les vendeuses apprécient.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 12/05/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 12 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.