Le train ne s'arrêtera plus : la colère des habitants d'un village de Dordogne

Alors que les petites gares sont essentielles à la vie rurale, beaucoup ferment, avec parfois des situations invraisemblables. À Villefranche-du-Périgord (Dordogne), les trains ne s'arrêteront plus à la gare à partir de la mi-décembre. Le village et les communes aux alentours se sentent délaissés. Plus rapide que la voiture, le train pour aller à Périgueux, à 80 km environ, est jugé insuffisamment fréquenté par la SNCF.



Arrêts de moins en moins nombreux, correspondances pour les grandes métropoles et Paris quasi-impossibles, certains habitants ont vu le chemin de fer se dégrader d'année en année. Même désarroi pour les parents qui ont des enfants en internat à Périgueux.