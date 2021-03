Le vézelay, un fromage de chèvre qui a failli disparaître

Il fait partie du patrimoine bourguignon. Le fromage de vézelay est fabriqué dans l'Yonne par seulement six producteurs. Rareté et qualité qu'il doit d'abord à son lait de chèvre. Tous les matins, Joël Desmoutiers, chevrier à Branches, a 200 bêtes à traire. "La marronne, la chèvre Alpine chamoisée, a un lait plus riche en matière grasse et protéine, la blanche a une quantité de lait plus importante. Cela fait un bon mélange et donne un bon vézelay", a-t-il précisé. Mais pour obtenir ce bon lait, il faut commencer par nourrir les chèvres le plus naturellement possible.