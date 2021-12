Le vin chaud : le réconfort de l'hiver

Dès le début de la journée, Martin Jund est devant ses marmites de vin chaud. Il faut d'abord préparer un sirop. "J'ai commencé à préparer avec des écorces d'orange, du gingembre et de la cardamome. On va rajouter encore des étoiles d'anis ainsi que des rouleaux de cannelle", explique-t-il. C'est ce mélange qui, une fois filtré, sera incorporé à 500 litres de vin blanc. Vous l'avez sans doute remarqué, mais on invoque souvent une grand-mère lorsqu'on parle de recette de famille. Chez les Jund, on ne déroge pas à la règle.