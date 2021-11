Légume de saison : l’endive, la perle du Nord

Pour récolter le chicon, comme on l'appelle dans le Nord, Jean-Claude Mazingarbe nous invite à bord de son arracheuse. Endivier depuis plus de 35 ans, il nous montre comment il fait. Une fois les racines déterrées, direction la ferme familiale. Nous y retrouvons le fils, Christophe. Avant d'obtenir de belles endives bien blanches, Christophe doit les bichonner. Tout se passe dans l'obscurité la plus totale. Si l'endive est exposée à la lumière, elle verdit et devient trop amère. Il lui faut aussi beaucoup d'humidité et énormément d'eau. Ce qui fait d'elle un des légumes les plus diététiques.