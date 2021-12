Les agriculteurs en colère bloquent Montauban

Ils arrivent en convoi du nord du Tarn-et-Garonne pour un rendez-vous à l'entrée de Montauban. Ils sont une trentaine. Aux autres entrées de la ville, une centaine de tracteurs supplémentaires venue de tout le département. Des agriculteurs qui veulent exprimer leur désarroi face aux contraintes qui s'accumulent et la hausse du prix des matières premières. Ils s'interrogent sur l'avenir de leur métier. "On va en crever. On ne peut pas revenir en arrière comme faisaient nos grands-parents. Ce n'est pas possible, il y a trop de personnes à nourrir", confie l'un d'eux.