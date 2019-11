Les ambassadeurs du chant breton tirent leur révérence

Avec leurs légendaires chemises à carreaux, les frères Morvan ont fait danser des dizaines de milliers de personnes partout en Bretagne. Ces agriculteurs ont chanté dans les plus grands festivals bretons, mais sont toujours rentrés après le spectacle pour s'occuper des vaches. Ils étaient quatre frères, mais à ce jour ils n'en restent plus que deux. Et ils viennent d'annoncer qu'ils arrêtaient leur carrière.