Les Ardéchois chantent l'amour de leur terre

C'est un air qui séduit toutes les générations. Pour les mariages, les anniversaires, dans toutes les fêtes de village, ou les tournois du dimanche... le refrain est repris à l'unisson. À Annonay (Ardèche) dans un club de rugby, ce sont même les entraîneurs qui apprennent les paroles aux enfants. "Alors, oui, on n'a pas d'autoroutes, on n'a pas de trains, on n'a pas les avions, mais par contre on est fier d'être chez nous. On est une belle région touristique qui est visitée par tous les citadins", affirme Pierre-Henri Chalandard, membre du club.