Les artisans passionnés donnent vie aux automates de Noël

En quelques secondes, les personnages prennent vie. Et tout un univers s'illumine. "Je trouve ça super beau et très réussi. Il y a beaucoup d'animations qui arrivent pour les enfants" ; "Pour nous, c'est encore un rêve". Dans ce décor, il y a pas moins de 50 automates, animés avec précision et élaborés dans l'atelier de Gilles Berthommier. Entouré de 1400 peluches mécaniques, jour après jour, cet autodidacte imagine tout un monde. "On fait de la création à la réalisation. On imagine, on dessine et on passe sur la partie mécanique", explique-t-il.