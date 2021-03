Les Bergara fabriquent des makilas depuis sept générations

Tout commence dans la pépinière où des néfliers, matière principale du makila, poussent. Après une dizaine d'années, le bois est scarifié et passé au four pour patienter ensuite dix ans dans le grenier. Une fois séché, le bois est orné de virole métallique décoré au poinçon. Sur le pommeau, on peut voir les initiales de son futur propriétaire, gravées à la main. Sur le makila, on retrouve donc du bois, du métal mais aussi du cuir. Une partie est tressée. Pour la famille, c'est à la fois un savoir-faire et une passion. A 94 ans, Charles a formé tous les artisans de l'atelier. Le makila c'est avant tout une histoire de famille.