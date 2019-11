Les bijoux régionaux (2/4) : les beaux bijoux d'antan de la Provence

La Provence est connue pour avoir de beaux bijoux en or, en argent ou en diamant qui racontent, tous, une histoire. Une joaillerie provençale qui est apparue au XVIIème siècle et qui ne s'est démocratisée qu'au XVIIIème. Des petites merveilles qui nourrissent la passion de l'artisan Cyril Laboureau. Avec son adresse et son sens du détail, il arrive à reproduire à l'identique n'importe quels bijoux d'antan de Provence. Un savoir-faire qu'il maîtrise en suivant toutes les étapes de leur création.