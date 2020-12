Les Bougies de Charroux s'imposent avec Internet

Au cœur du village de Charroux, la boutique des Bougies de Charroux occupe la plus ancienne maison du bourg. Dans sa bâtisse du XIVe siècle, l'entreprise fabrique à la main et avec des senteurs venues de Grasse 800 000 bougies par an. La fermeture de ses 17 boutiques, situés dans l'Hexagone, en Belgique et au Québec, aurait pu marquer la fin de la belle histoire. Mais dès le début du confinement de mars, les commandes sur Internet ont explosé.