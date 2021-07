Les bracelets de plage pour enfants, un dispositif rassurant au Pays basque

Plusieurs fois par jour à Hendaye (Pyrénées-Atlantiques), une annonce retentit, celle des bracelets d'identification pour les enfants. Sur la plage, les CRS distribuent aux familles ces bracelets. Dessus sont inscrits le prénom de l'enfant, son âge et le numéro de téléphone d'un adulte référent. De quoi rassurer parents et grands-parents toujours inquiets à l'idée de perdre de vue un enfant. "C'est une super idée", "On n'a pas toujours forcément l'œil dessus même si on fait attention", lancent des parents.