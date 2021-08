Les brebis à l'heure de la transhumance dans la Loire

Le soleil donne le départ et 250 brebis s'apprêtent à changer d'herbage. C'est donc parti pour six kilomètres de marche pour rejoindre le château de Chaumont-sur-Loire. Une poignée d'éleveurs du secteur a relancé la transhumance il y a 30 ans en bord de Loire. Depuis, le nombre de solognote a été multiplié par dix.

La solognote adore manger, marcher et vit 365 jours par an dehors. Une tondeuse écolo gratuite avec une viande de qualité. Brebis et agneaux vont tondre, nettoyer et donner un air bucolique à la berge royale de Chaumont-sur-Loire, la vie de château. Le lendemain soir, les moutons vont faire un saut dans le temps. Au programme, le même trajet mais par la Loire cette fois, à l'ancienne. Une première au XXIe siècle pour Aurélien Turpin, le marinier.