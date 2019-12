Les bredele, les douceurs incontournables du Noël alsacien

À Zœbersdorf, dans le Bas-Rhin, Noël n'aurait pas la même saveur sans les bredele. Ces petits gâteaux sont des incontournables dans la région. Confectionnés en famille, leur recette se transmet de génération à génération et chacun met la main à la pâte. la dégustation, toujours en famille, se fait lors du goûter traditionnel. Les bredele s'offrent et se partagent pendant toute la période de l'Avent. Rien qu'une bouchée, et ils nous font replonger dans le Noël de notre enfance.