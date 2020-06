Les cabanes de fruits en bord de route rouvrent dans le Sud

Fraises, cerises, abricots... les fruits proposés dans les cabanes en bord de route apportent un goût de vacances. A Gallargues-le-Montueux (Gard), ce circuit court entre producteurs et consommateurs plaît à la clientèle. Les produits sont bien meilleurs que dans les grandes distributions et le prix est plus avantageux. Avec la chaleur actuelle qui priorise les fruits, la cabane restera ouverte jusqu'à fin août.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 01/06/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 1er juin 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.