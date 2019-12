Les cabarets des régions (1/4) : un voyage à travers le monde à Menetou-Râtel

Aller à un cabaret sancerrois, c'est déjà un voyage au cœur de l'Hexagone. À Menetou-Râtel, l'équipe se réveille au petit matin pour une répétition générale. Avant midi, le public est au rendez-vous. Sur scène, une dizaine d'artistes, chanteurs et danseurs, tous en uniforme de circonstance, sont prêts pour un moment d'émotion et de partage. Au menu : quatre heures de show et un repas local préparé par un traiteur.