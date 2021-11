Les célèbres brise-lames de Saint-Malo remplacés

Ils font partie de la carte postale de Saint-Malo, mais subissent régulièrement les assauts du temps et de l'océan. Sur la plage du Sillon, plus de 500 brise-lames vont être changés. Les plus fragiles sont marqués par un point vert. Chaque nouveau tronc de chêne pèse 800 kg et mesure 7 mètres de haut. Les pieux doivent être enlevés puis replantés dans le sable et la roche à plus de 200 mètres de profondeur. Une opération délicate.