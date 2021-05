Les cerises de Céret de retour

Les yeux pétillent rien qu'à les voir sur les étals. Les premières cerises de la saison sont enfin là. Alors forcément, elles ont une saveur particulière. "Elles sont délicieuses, bien sucrées", confie un client. Cet habitant accourt de Perpignan. Il effectue plus d'une demi-heure de route toutes les semaines pour venir chercher ses cerises peu importe le prix. Ici, c'est huit euros le kilo. "Ça en vaut la peine. Je préfère payer plus, me déplacer et avoir de la qualité comme celle-là", précise-t-il.