Les chansons du Nord de la France : à la rencontre de Jérémie à Saint-Amand-les-Eaux

Pays de fêtes, le Nord aime chanter et tous les habitants ont leurs airs préférés. A Saint-Amand-les-Eaux, Jérémie affectionne particulièrement "Les Gens du Nord". Selon lui, cette chanson écrite par Enrico Macias donne du baume au cœur et réunit la population. Ce chanteur amateur depuis plus de vingt ans consacre ses temps libres à sa passion. A chaque occasion, il n'hésite pas à interpréter son répertoire, populaire dans la région.



