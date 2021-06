Les chants marins au patrimoine immatériel de l'Unesco ?

Durant 500 ans, l'économie maritime, notamment la pêche à la morue, a fait vivre la moitié de l'Europe. Les chants marins sont l'héritage de plusieurs générations. Malheureusement, au fil du temps, ils se font oublier. Pour préserver l'histoire des pêcheurs, les passionnés s'enregistrent pour créer des recueils. "On a fait des recherches et on a retrouvé les mélodies. Et là, on est en train de chanter des chansons qu'on a apprises dans des cahiers", explique Michel Colleu, coordinateur.